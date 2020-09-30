شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. حفل إطلاق مشروع أبراج «بورتو هليوبوليس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يبدأ بعد قليل حفل إطلاق مشروع أبراج «بورتو هليوبوليس» من المقرر عقده مساء اليوم الأربعاء في قصر البارون إمبان بمصر الجديدة.
ومشروع أبراج «بورتو هليوبوليس» هو أول مشروع سكني فاخر في منطقة مصر الجديدة، حيث من المنتظر أن تطلقه مجموعة شركات «عامر جروب» تزامناً مع النقلة الحضارية والتطور الكبير الحادث في واحد من أحياء القاهرة المهمة، ذات التاريخ والمباني التراثية التي تحمل رائحة الماضي.
تقدم الحفل النجمة رزان مغربي، حيث سيلقي منصور عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «عامر جروب» كلمة يستعرض فيها المشروع الجديد الذي يضاف إلى سلسلة مشروعات المجموعة الكبرى، إضافة إلى استعراض أهميته كأول مشروع سكني متكامل في المنطقة.
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