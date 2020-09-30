شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: مستشفيات المحافظة خالية من أي حالات إيجابية بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، خلو مستشفيات المحافظة من أي حالات إيجابية بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى خروج جميع الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الداودي أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتوعية المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية السليمة، مضيفا ان التزام المواطنين ايضا كان له دور كبير فى انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.

وناشد محافظ قنا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس «كورونا» والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة للحفاظ علي خلو المحافظة من الفيروس.