شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: مستشفيات المحافظة خالية من أي حالات إيجابية بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، خلو مستشفيات المحافظة من أي حالات إيجابية بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرا إلى خروج جميع الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وأوضح الداودي أن ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس وتوعية المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية السليمة، مضيفا ان التزام المواطنين ايضا كان له دور كبير فى انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.
وناشد محافظ قنا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس «كورونا» والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة للحفاظ علي خلو المحافظة من الفيروس.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
103,079
-
تعافي
96,094
-
وفيات
5,914
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ قنا: مستشفيات المحافظة خالية من أي حالات إيجابية بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.