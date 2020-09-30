شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مسابقة «شباب أسوان يبتكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة أسوان جهودها لتنمية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مسابقة «شباب أسوان يبتكر» والتى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتدشين فعالياتها التي تستهدف كافة الفئات من الشباب الأسوانى الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية، وكذا الأنشطة الإنتاجية في المجال الزراعى بهدف توفير فرص عمل حقيقة للشباب.

وأكد اللواء أشرف عطية أن مسابقة «شباب أسوان يبتكر» هي مبادرة تهدف لتأهيل وتدريب مجموعات من شباب الخريجين ولاسيما في ظل ما ستشهده المحافظة خلال الفترة القادمة من إفتتاح مجمعات صناعية جديدة مثل المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والتى ستضم 308 ورشة ومصنع صغير كمرحلة أولى،.

وةأوضح أنه سوف يتم منح جوائز مالية قيمة لأفضل 10 أفكار إبتكارية في المجال الصناعى الإنتاجى، فضلاً عن رعاية أصحاب الأفكار الفائزة من خلال حاضنة أعمال لتقديم الدعم والمشورة في المجال الفنى والمالى بواسطة الرعاة المشاركون وفى مقدمتهم جامعة أسوان وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان.

وفى نفس السياق كلف أشرف عطية بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ والتى أشارت إلى أن هذه المسابقة تعد أحد المحاور الرئيسية لأعمال ومهام لجنة تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تم تشكيلها بقرار محافظ أسوان، موضحه بأن هذه المسابقة تسعى لدعم وتطوير شباب المستثمرين وأصحاب الأفكار المتميزة والمبتكرين لتقديم رؤيتهم في إقامة مشروعات في المجال الصناعي الإنتاجى.

وأشارت نائب المحافظ بأن اللجنة حددت ثلاثة مراحل للمسابقة حيث تنطلق المرحلة الأولى في الفترة من أول أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2020 وهى تختص بتقديم طلبات الإشتراك في المسابقة وتقيم الأفكار، فيما ستنطلق المرحلة الثانية في 16 نوفمبر وتنتهى في 15 ديسمبر القادم وتختص بتدريب المتقدمين ( أعرف قدراتك ومهاراتك )، لافته إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ في 16 ديسمبر وتنتهى في 10 يناير 2021 حيث سيتم تنظيم برنامج «إبدأ مشروعك» .

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