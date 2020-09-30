شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل أصحاب مبادرة «بسمة ورسمة» لتجميل وتطوير الجداريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأربعاء، بعدد من الشباب والفتيات الموهوبين من أبناء المحافظة وأصحاب مبادرة «بسمة ورسمة»، بحضور المهندس محمد زكريا، المتحدث الرسمي للمبادرة وأحمد فتحي مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، وذلك لتجميل وتطوير الجداريات والميادين بنطاق المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمبادرة «بسمة ورسمة» في بيان، أن المبادرة تضم مجموعة موهوبة ومتميزة من الشباب والفتيات تعمل على نشر ثقافة الفنون التشكيلية بمختلف الأماكن وتهدف إلى رسم البسمة والتفاؤل والأمل في المجتمع المنوفي وذلك من خلال بصمتنا المميزة في كل مكان بإستخدام الرسم بجميع الخامات (رصاص، فحم، زيت، ماء)، بالاضافة إلى عمل تصميمات جرافيك ديزاين، هاند ميد (كروشيه، استرنج أرت، اكسسوارات ) وكذا تلوين جدران الشوارع والميادين وغيرها وتنفيذ كثير من الفنون المختلفة لاضفاء المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية بهؤلاء الشباب أصحاب مبادرة «بسمة ورسمة»، موجهاً بالبدء بتنفيذ المبادرة بتجميل أسوار مديرية الري بشبين الكوم كمرحلة أولى لتحسين الرؤية البصرية ولإضفاء مظهر حضارى وجمالى للمحافظة، مؤكداً دعمه الكامل للشباب والفتيات الموهوبين من أبناء المحافظة.