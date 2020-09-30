شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإعلان حالة الحداد لوفاة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 574 لسنة 2020 بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتباراً من الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2020.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعي ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت، مؤكداً أن الأمة العربية و الإسلامية فقدتقائداً من أغلى رجالها ، معربا عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً، داعيا الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان.