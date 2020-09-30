شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تطوير مشروع تأهيل وتبطين الترع بعدد من محافظات الجمهورية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم التحديات الكبرى التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، إلا أن مؤسسات وأجهزة الدولة تولى المشروعات القومية الكثير من الاهتمام، وتحديدا فيما يتعلق بالبنية التحتية للكثير من المشروعات، فمؤخرا أبدت الدولة اهتماما كبيرا بمشروع تأهيل وتبطين الترع، حيث أكدت وزارة الموارد والمائية والرى أنه يجرى متابعه أعمال التربة الزلطية وأعمال التبطين بالخرسانة العادية فوق التربة الزلطية بترعة بهجت بعملية تأهيل وتبطين ترع هندسة غرب فاقوس، ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، بإشراف من الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بشرق الدلتا بالزقازيق.



أعمال التطوير فى شرق الدلتا

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أثنوا على المشروع، لا سيما أن له أهمية كبرى، واستعرضوا صور قبل وأثناء العمل في المشروع، حيث اتخذت الدولة ووزارة الموارد المائية والرى، خطوات واسعة من أجل مشروع تأهيل وتبطين الترع.

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ترعة بهجت بالزقازيق

الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أظهرت كم العمل الذى تم إنجازه فى الترع المستهدفة، وأن العديد من هذه المشروعات أوشكت أن تنتهى بشكل كامل.



تطوير الترع

يشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.