شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "ميه مليون سيسى" يتصدر تويتر.. ومغردون: هنكمل المشوار وهنقضى على الخونة والإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "ميه مليون سيسي" قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، حيث عبر المصريين خلال تعليقاتهم بالهاشتاج عن دعهم وثقتهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والإنجازات والتنمية التى تحققت فى مصر خلال الفترة الأخيرة.





وشارك آلاف عبر الهاشتاج، كتب أحد المغردين: "كان حلم أى مصرى من زمان هو تنمية سيناء وبسط سيادة الدولة عليها، دلوقتى الجيش المصرى واصل لكل شبر فى أرض سينا، وبيبنى فيها مدن جديدة وكمان أرضها بتتخضر وتتزرع بعد ما كانت صحراء".

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وغرد عمرو عبر الهاشتاج قائلاً: "مين اللي قال بس 100 مليون .. ده احنا شعب الفرد الواحد بـ100 فيما دون .. إحنا معاه واللى يجي علينا نمحيه .. واللي يزعل رئيسنا في بلدنا مش هنخليه .. ربنا يخليك يا زعيمنا والعالم تبقى قائد ليه .. وطول ما رئيسنا معاه الحق محدش يقدر عليه".

وأضافت أمل عبر الهاشتاج: "بالجيش والشعب هنكمل المشوار .. بالجيش والشعب هنقضى على الخونة والإرهاب .. كلنا معاك وفداك يا سيسى"، وقالت شمس: "وعندما كتب الله الخير لمصر بتولى السيسي السلطة أول حاجة عملها بدأ فى تجاوز الخطوط الحمراء الأربعة، سلح الجيش باقوي الأسلحة العالمى، 2- وعمر سينا وسلحها بأحدث الأسلحة ورسم الحدود البحرية للتنقيب عن الغاز وحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية وأولها القمح".