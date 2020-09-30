شكرا لقرائتكم خبر عن "سيناء تهتف للسيسى" يتصدر تريندات توتير.. ومغردون: "الرئيس سيظل حامى مصر من الخونه والمرتزقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" هاشتاج بعنوان "#سيناء_تهتف_للسيسى"، وسط إقبال الآلاف على التريند للمشاركة والتعبير عند حبهم للرئيس السيسى. وشارك عدد كبير من المغردون على الهاشتاج، حيث قال أحدهم :" هيفضل السيسي حامي مصر من الخونه والمرتزقة". Advertisements





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