شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة بدأت تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، ونستعد لبدء التشغيل التجريبى قريبًا فى محافظة الأقصر، بعد التأكد من كفاءة وفاعلية تطبيق المنظومة قبل إطلاقه، وذلك على غرار ما تم تنفيذه فى بورسعيد.

وقالت وزيرة الصحة: وضعنا نُصب أعيننا ضرورة الاستفادة من جميع الخطوات والإجراءات، التى تم اتخاذها خلال تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن تطبيق المنظومة فى محافظة الأقصر سيكون أفضل فى المرحلة التجريبية التى سنبدأها؛ وذلك نظرًا للخبرات التى اكتسبناها خلال الفترة الماضية، مضيفة: سنعمل على التغلب على أية تحديات قد تواجهنا فى مراحل تنفيذ المشروع بوجه عام.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى بعض الأرقام التى توضح المؤشرات الفنية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه تم تقديم أكثر من مليونى خدمة طبية وعلاجية متميزة للمنتفعين بهذه المنظومة فى محافظة بورسعيد منذ بداية تطبيق المنظومة بها فى يوليو من العام الماضى وحتى الآن، وذلك من خلال 31 وحدة ومركز طب أسرة و8 مستشفيات، حيث وصل عدد المواطنين المسجلين بالمنظومة إلى أكثر من 602 ألف مواطن بالمحافظة، وبلغ عدد العمليات الجراحية التى أجريت بها 27051 عملية.

وقال: لأول مرة يتم فى محافظة بورسعيد إجراء تغيير صمام بالقسطرة TAVI، وافتتاح وحدة غسيل كلوى للأطفال، مع بدء عمليات جراحة ترميم الوجه، وجراحة زراعة القوقعة، وزراعة القرنية.

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وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية عن أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الأقصر قريبا، من خلال 59 وحدة ومركزا و7 مستشفيات، ويعقب ذلك إطلاقه رسميا فى مرحلة تالية، كما أنه من المخطط أن تشهد محافظة الإسماعيلية الإطلاق التجريبى للمنظومة عقب ذلك، من خلال 39 وحدة ومركزا و12 مستشفى، على أن يتم إطلاقها تجريبيا تباعا فى أسوان من خلال 112 وحدة ومركزا و11 مستشفى، ثم عقب ذلك يتم إطلاقها تجريبيا فى السويس من خلال 27 وحدة ومركزا و5 مستشفيات، انتهاءً بمحافظة جنوب سيناء التى من المخطط إطلاق المنظومة بها تجريبيا من خلال 22 وحدة ومركزا و8 مستشفيات.

وحول الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لتهيئة المستشفيات بمحافظة الأقصر؛ استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، أشار الدكتور أحمد السبكى إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفيات: إسنا التخصصى، وحورس (مستشفى أرمنت التخصصي)، والأطفال التخصصى (مستشفى العديسات)، وجار الانتهاء من أعمال تطوير كل من مستشفى الكرنك الدولى، والمرحلة الأولى من مُجمع الأقصر الدولى الطبى، مضيفًا أنه فيما يتعلق بمحور التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، فقد وصل عدد الملفات العائلية التى تم فتحها إلى أكثر من 191 ألف ملف، إلى جانب750 ألف ملف فردى حتى الآن، منوهًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة تلك المستشفيات.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تتمحور حول نظام ميكنة يعتمد على تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسى، موضحًا أن هذه المنظومة المميكنة تشمل إدارة الموارد البشرية والحسابات ونُظم الحجز، لافتا إلى أن دور الوزارة فى هذا الشأن يتمثل فى تقديم الدعم الفنى والتقنى لمشروع التأمين الصحى الشامل، مع تقديم البرامج والحلول التكنولوجية من خلال أنظمة صرف العلاج والتسويات المالية وإدارة منظومة العلاج وميكنة قواعد البيانات وخدمات المواطنين.

وفيما يتعلق بالمنظومة الرقمية لمشروع التأمين الصحى الشامل، أشار المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، إلى أن هذه المنظومة تضم عدة عناصر وهى منصة تبادل المعلومات، ومنظومة تسجيل المنتفعين، ومنظومة مقدمى الخدمة، بما فى ذلك العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، إضافة إلى منظومتى التسويات المالية، وتسجيل واعتماد مقدمى الخدمة، لافتا إلى عنصر آخر فى المنظومة يتعلق بمستودعات البيانات، وتنتهى عناصر هذه المنظومة الرقمية لمشروع التأمين الصحى بمركز الاتصال.

كما استعرض المهندس خالد العطار محور البنية التحتية لبيئة الاستضافة والربط الشبكى للمنظومة، مشيرًا إلى أن هذا المحور يشمل كلا من بيئة الاستضافة التطويرية والاختبارية وبها مركز البيانات (التجريبي) للمنظومة، وبيئة الاستضافة الانتقالية والإنتاجية والتى ستحتوى على مركز البيانات (التشغيلي) للمنظومة، كما يتضمن هذا المحور مد شبكة الألياف الضوئية، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه تم مد شبكة الألياف فى عدد من المواقع بست محافظات: بورسعيد، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، وأسوان، بإجمالى 411 موقعا.

كما أشار إلى أنه تم تفعيل خدمة الربط على المنظومة المؤمنة فى 65 موقعا بمحافظتى بورسعيد، والأقصر، كما أنه جار تفعيل 99 موقعا فى تلك المحافظات الست، ومن المستهدف تفعيل 104 مواقع أخرى بها، لافتا إلى أنه يتم حاليا تقييم الحلول الفنية البديلة فى المواقع النائية التى تعذر مد الشبكة إليها، منوها إلى أنه سيتم تفعيل المواقع طبقا للجدول الزمنى لخطة وزارة الصحة فى هذا الشأن.