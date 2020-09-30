الرئيس السيسي: مصر وضعت نظم فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، هناك مسؤولية مشتركة فى الحفاظ على التنوع البيولوجى، موضحا أن هناك تفاوت فى القدرات بين الدول المتقدمة والنامية، متابعا: كما تعلمون فإن ثراء التنوع البيولوجى يؤثر على مختلف نواحى الحياة.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى قمة التنوع البيولوجى: إدراكا منا بأهمية التنوع البيولوجى وضعت مصر نظم فعالة لصون الطبيعة والبيئة المحيطة بها لاسيما نهر النيل الذى يمثل شريان الحياة.
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