السيسى يتابع جهود الدولة بالمشروع العالمى "مرابط مصر" لإنتاج الخيل العربى الأصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس هيئة الإمداد والتموين، ومدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، بمشاركة رجال أعمال متخصصين فى مجال تربية وإنتاج الخيل العربى المصرى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة وإحياء أنشطتها المصاحبة.

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واطلع الرئيس على مخطط المشروع العالمى "مرابط مصر" لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقاً للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، وبالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.

ووجه الرئيس بأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها، لامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم.

كما وجه بأن يتم دراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التى باتت تمتلكها مصر مؤخراً من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات، إضافة إلى تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.