شكرا لقرائتكم خبر عن الصعيد على رأس أولويات التنمية.. شاهد كوبرى النيل بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه مصر العديد من التحديات على كافة المستويات التنموية، التى وضعتها الإدارة السياسية نصب أعينها للنهوض بمستوى حياة المواطن، وتوفير بيئة جيدة للاستثمار، ومن بين هذه التحديات تحسين جودة شبكة الطرق بجميع محافظات الجمهورية، ما جعل أجهزة الدولة تنطلق فى ماراثون تنفيذ مشروعات قومية لتطوير شبكات الطرق لتسهيل التنقل بين المحافظات، ما يعود بالنفع على المواطن فى توفير الوقت والمال.

ولم يقتصر اهتمام الدولة المصرية بالعاصمة والمدن الرئيسية فقط، بل امتدت يد التطوير أيضًا إلى محافظات الصعيد فى سابقة هى الأولى من نوعها، ومن بين أبرز المشروعات لتطوير الطرق فى الصعيد، إنشاء كوبرى النيل بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى، بمدينة قوص، ومحور الشهيد الرائد باسم فكرى، هو مشروع تبلغ تكلفته الإجمالية حوالى مليار و500 مليون جنيه ويمتد بطول 19 كم وعرض 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشتمل على 30 عملًا صنـاعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا والتى ستساهم فى حل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

Advertisements

والمحور سوف يحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة، كما يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولى وموانئ التصدير بالبحر الأحمر، ما يخلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة فى النقل، كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمرانى بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.