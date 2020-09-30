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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أطلقنا مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجى بالقطاعات المختلفة.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسي: أطلقنا مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجى بالقطاعات النوعية المختلفة، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر أطلقت مبادرة شاملة تهدف لدمج التنوع البيولوجى فى القطاعات النوعية المختلفة.
السيسي: أطلقنا مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجى بالقطاعات النوعية المختلفةأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر أطلقت مبادرة شاملة تهدف لدمج التنوع البيولوجى فى القطاعات النوعية المختلفة.
الرئيس السيسي: مصر حرصت دوما على استدامة النظم الأيكولوجية لحوض نهر النيلأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر حرصت دوما وما تزال على استدامة النظم الايكولوجية لحوض نهر النيل، ودعت إلى تعزيز التعاون العابر للحدود بين دولها كون المياه حجر الزاوية فى الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجى والطبيعة.
السيسي: مصر حرصت على دعم جهود أفريقيا فى الحفاظ على التنوع البيولوجىقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر حرصت على دعم جهود القارة الافريقية فى الحافظ على التنوع البيولوجى ووقف تدهور الطبيعة، حيث استضافت مصر فى شرم الشيخ اجتماعا افريقيا رفيع المستوى بحث أولويات القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية المختلفة.
النصر يتقدم على الأهلى بهدف مارتينيز فى الشوط الأول بقمة آسياتقدم فريق النصر السعودى على الأهلى بهدف نظيف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الطرفين مساء اليوم،الأربعاء، بالدور ربع النهائى لدوري أبطال أسيا، أحرز هدف التقدم لصالح النصر بيتي مارتينيز فى الدقيقة 13 من أحداث الشوط الأول من المباراة. الصعيد على رأس أولويات التنمية.. شاهد كوبرى النيل بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا
تواجه مصر العديد من التحديات على كافة المستويات التنموية، التى وضعتها الإدارة السياسية نصب أعينها للنهوض بمستوى حياة المواطن، وتوفير بيئة جيدة للاستثمار، ومن بين هذه التحديات تحسين جودة شبكة الطرق بجميع محافظات الجمهورية، ما جعل أجهزة الدولة تنطلق فى ماراثون تنفيذ مشروعات قومية لتطوير شبكات الطرق لتسهيل التنقل بين المحافظات، ما يعود بالنفع على المواطن فى توفير الوقت والمال.
يوسف بلايلي يصدم الأهلى: أريد العودة إلى الدورى الفرنسىأكد الجناح الدولى الجزائرى يوسف بلايلي أن هدفه خلال الفترة المقبلة هو العودة إلى الكرة الأوروبية بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق أهلي جدة في الساعات القليلة الماضية، حيث وأصدر فيفا قرارًا أمس الثلاثاء لصالح بلايلي بفسخ تعاقده بعدما تأخر النادي السعودي في دفع راتبه لمدة 3 أشهر، وكان نجم منتخب الخضر على رادار النادي الأهلي المصري على مدار الفترة الماضية لضمه هذا الصيف، وفي حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية تحدث فيه عن مستقبله بعد الرحيل عن السعودية وقال: "الأمر بسيط للغاية، أريد الانتقال إلى مستوى عالٍ من كرة القدم وأولويتي هي العودة إلى أوروبا، أفكر في العودة مرة أخرى إلى الدورى الفرنسى، لأنه مسابقة مميزة وتتمتع بمنافسة قوية بين الأندية". السيسي: التدخل البشرى فى الطبيعة يحتم علينا التحرك لمواجهة التهديداتقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن قمة المناخ تنعقد فى ظل ظروف استثنانى يتمثل فى انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التدهور المضطرد فى التنوع البيولوجى والوتيرة المتسارعة لفقدان الموارد الطبيعية نتيجة التدخل البشرى فى الحياة الطبيعية والنظم الطبيعية بات يحتم علينا التحرك بشكل اكثر تنسيقا وفاعلية فى مواجهة التطورات التى تهدد دولنا.الزمالك فى بيان: لا تراجع فى ملف نادى القرن.. وأحقيتنا فى اللقب "عقيدة"أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بيانا رسميا حول موقفه من ملف نادي القرن وشدد مجلس إدارة النادى الأبيض على أنه لم ولن يتراجع عن الدفاع عن حقوق النادي في مختلف القضايا ومن بينها ملف نادي القرن، وكان الزمالك قد أعلن تجهيز ملفا رسميا من أجل تقديمه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل استرداد لقب القرن الأفريقى الذى حصل عليه الأهلى باختيار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" والذى يؤكد مسئولي الزمالك أحقية النادى الأبيض فى ذلك اللقب.
الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح بالحرمين بعد صلاة العشاءوجه العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح في الحرمين بعد صلاة العشاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
مستشفى إسنا بالأقصر قبل وبعد دخولها منظومة التأمين الصحى الشاملتبذل الدولة ممثلة فى وزارة الصحة جهودا كبيرة فى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية فى إطار توجيها القيادة السياسية بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.
أول تعليق من محمد رمضان بعد براءته من سب الطيار.. اعرف قال إيهأعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته بحكم محكمة جنح مستأنف الدقى، التى قضت ببراءته من سب وقذف الطيار باسر أبو اليسر، حيث أعاد نشر خبر البراءة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أتبعها بتعليق: "الحمد لله.. والله يبارك فيكم جميعاً".
جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد يوارى الثرى بمقبرة الصليبيخاتوارى جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الثرى بمقبرة الصليبيخات، وبدأت، قبل قليل، صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، وتقدم الجنازة الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد، وعدد كبير من المسئولين.
تطوير مشروع تأهيل وتبطين الترع بعدد من محافظات الجمهوريةرغم التحديات الكبرى التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، إلا أن مؤسسات وأجهزة الدولة تولى المشروعات القومية الكثير من الاهتمام، وتحديدا فيما يتعلق بالبنية التحتية للكثير من المشروعات، فمؤخرا أبدت الدولة اهتماما كبيرا بمشروع تأهيل وتبطين الترع، حيث أكدت وزارة الموارد والمائية والرى أنه يجرى متابعه أعمال التربة الزلطية وأعمال التبطين بالخرسانة العادية فوق التربة الزلطية بترعة بهجت بعملية تأهيل وتبطين ترع هندسة غرب فاقوس، ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، بإشراف من الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات بشرق الدلتا بالزقازيق.
بيتسو موسيمانى صانع تاريخ صن داونز وصاحب تجربة متواضعة مع جنوب أفريقياأسند مسئولو النادى الأهلى مهمة تدريب القلعة الحمراء لبيتسو موسيمانى مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقى، لخلافة السويسرى رينيه فايلر الذى تأكد رحيله بشكل رسمي بعد تفعيل بند فسخ التعاقد معه غداً، الخميس، أول أكتوبر، ويعد بيتسو واحد من أكثر المدربين نجاحاً فى جنوب أفريقيا، نظراً لتاريخه المميز على الجانبين المحلى والأفريقى، حيث توج بـ 15 لقباً كبيراً بما فيهم دورى أبطال أفريقيا مع صن داونز، وويأتى تولى بيتسو موسيمانى لتدريب الأهلى فى وقت صعباً، حيث يستعد الأحمر لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يومى 17 وأكتوبر المقبلين على الترتيب.
محافظ القاهرة يخفض تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام إلى 236 درجةقرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسى 2020 / 2022 من 244 درجة إلى 236 درجة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فى الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها علي ان يتم النزول بالحد الأدنى للتنسيق وفقا للفراغات المتاحة بالإدارات التعليمية الاتية ( روض الفرج - الساحل - شبرا - الشرابية - الزاوية الحمراء- حدائق القبة- شرق م نصر - منشأة ناصر - مصر الجديدة- غرب القاهرة - عابدين - وسط القاهرة - باب الشعرية - الوايلى- السيدة زينب - مدارس الإسمرات فقط - مصر القديمة- غرب مدينة نصر ).
الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ93.3%كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية إلى 93.2 % بعد تسجيل 96094 حالة شفاء. وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى اليوم.
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