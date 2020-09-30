شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مستشفى إسنا بالأقصر قبل وبعد دخولها منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبذل الدولة ممثلة فى وزارة الصحة جهودا كبيرة فى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية فى إطار توجيها القيادة السياسية بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

تقوم الدولة حاليا بتطوير المستشفيات فى محافظة الأقصر لاقتراب دخولها منظومة التأمين الصحى الشامل الذى يقدم خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة وليس أدل على ذلك من مستشفى إسنا الجديد الذى أصبح صرحا طبيا كبيرا به كافة التخصصات والتجهيزات الطبية التى تتسق مع معايير الجودة بعد ما كان مبنى آيل للسقوط ويفتقر إلى الخدمات التى يحتاجها المواطنون.

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ويشار إلى أن تكلفة الإنشاء والتجهيزات للمستشفى بلغت 475 مليون جنيه، ويخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، والمستشفى يتكون من مبنى أرضى و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و13 حضانة للأطفال.





والمستشفى يشمل كل التخصصات الطبية، وتم تصميمها بطراز عالمى يضاهى المستشفيات المتقدمة فى دول أوروبا ليشمل جميع التخصصات، حيث يحتوى المستشفى على أحدث جهاز لقسطرة القلب فى العالم، ووحدة مناظير للجهاز الهضمى، و7 غرف عمليات حديثة ومتطورة للغاية، وكذلك غرف استراحة للأطباء والممرضين والعمال، ومغسلة كبيرة ومحرقة لاستكمال الخدمات الطبية، وتوفير عدد من أجهزة الأشعة كالرنين والمقطعية وغيرها، و155 سرير للمرضى متنوعة الخدمات، و29 سرير عناية مركزة عامة وجراحية، و25 ماكينة غسيل كلوى، و13 حضانة أطفال و4 غرف عناية أطفال، وقسم للأشعة به رنين مغناطيسى وأشعة مقطعية وأشعة سينية وأشعة الصبغة وأشعة السونار وأشعة عادية وتليفزيونية وثدى، وأشعة ماموجرام، وقسم للمناظير، ومعمل تحاليل وقسم للنساء والولادة، وقسم للأسنان، وبنك للدم، وقسم كامل للعلاج الطبيعى، و7 غرف عناية مركزة جرحة، و22 عناية مركزة قلب، و12 سرير عناية مركزة أطفال حديثى الولادة، و7 أسرة للإفاقة، و21 سريرا غسيل كلوى، و17 عيادة خارجية، و5 معامل، وصيدلية، وقسم للاستقبال والطوارئ، به 4 أسرة إنعاش قلبى ورئوى، و6 ملاحظة، و3 فرز، وغرفة للعزل، كما تقرر تخصيص غرف للعمليات بالاستقبال، واستراحة للأساتذة الاستشاريين المغتربين بالمستشفى.



