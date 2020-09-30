شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد يوارى الثرى بمقبرة الصليبيخات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وارى جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الثرى بمقبرة الصليبيخات، وبدأت، قبل قليل، صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، وتقدم الجنازة الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد، وعدد كبير من المسئولين.

ونقل جثمان الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل، من الطائرة الأميرية إلى مسجد بلال بن رباح، لبدء مراسم التشييع، وألقى الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد النظرة الأخيرة على الجثمان.

ووصلت طائرة تقل على متنها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بعد إقلاعها من الولايات المتحدة، حيث وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 91 عاما، وكان فى مقدمة مستقبلى الجثمان أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حيث توجها إلى الطائرة التى تقل الأمير الراحل.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم قد قال أنه التقى بمعية رئيس مجلس الوزراء، أمس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وقال: "استمعنا لتوجيهاته، وتقررت دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأربعاء فى الحادية عشرة صباحًا، يؤدى خلالها اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة الـ60 من الدستور".