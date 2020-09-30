شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أطلقنا مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجى بالقطاعات النوعية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر أطلقت مبادرة شاملة تهدف لدمج التنوع البيولوجى فى القطاعات النوعية المختلفة.

Advertisements

وأضاف السيسى، فى كلمة له بقمة التنوع البيولوجى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر فى شرم الشيخ عام 2018 إطلاق مسار للتفاوض حول الغطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، يسعى إلى بلوغ أهداف طموحة مدعومة بوسائل التنفيذ وآلياته.

وقال الرئيس، أن مصر حرصت على العمل مع كافة أصحاب المصلحة لضمان خروج إطار التنوع البيولوجى لما بعد 2020 على نحو عادل ومتوازن، مبينا: "ونتطلع على اعتماده خلال مؤتمر الأطراف المقبل فى الصين، وإيمانا بوحدة منهج صون الطبيعة وبالدور المهم لكافة الأطراف الفاعلة فى هذا المجال من دول وحكومات ومجتمع مدنى وقطاع خاص".