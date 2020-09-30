شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع السيسى مع رئيس "الإمداد والتموين" لتطوير قطاع النقل البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع فى عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحرى على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادى وتجارى واستثمارى، ويتسق مع محددات الأمن القومى المصرى، ويساهم فى استراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، مما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولى اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافى المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، من اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصةً القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وياسر هيكل رئيس مجلس إدارة شركة أمون للتوكيلات الملاحية.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض تطوير النقل البحرى وإدارة الموانئ فى مصر.

وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية فى هذا الصدد مع هيئات الموانئ الرئيسية فى مصر بكلٍ من الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية فى منظومة النقل البحرى فى مصر من الشركات العاملة فى الشحن والتفريغ والتوريدات وتداول الحاويات وكبرى التوكيلات الملاحية.