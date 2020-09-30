شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر حرصت على دعم جهود أفريقيا فى الحفاظ على التنوع البيولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر حرصت على دعم جهود القارة الافريقية فى الحافظ على التنوع البيولوجى ووقف تدهور الطبيعة، حيث استضافت مصر فى شرم الشيخ اجتماعا افريقيا رفيع المستوى بحث أولويات القارة للحفاظ على ثرواتها الطبيعية المختلفة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى قمة التنوع البيولوجى، أنه انطلاقا على قدرة الدول النامية لاسيما الافريقية فى المشاركة فى هذا الجهد الدولى مرهونة ما تحصل عليه من دعم وتوفير الإمكانيات ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات.