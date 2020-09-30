- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتطوير قطاع النقل البحرى لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وتجارى لمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير قطاع النقل البحرى لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وتجارى لمصر، ولتعزيز التجارة المتبادلة مع العالم تعظيمًا لموقع مصر الجغرافى الفريد وما يربطها مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ورئيس شركة أمون للتوكيلات الملاحية".
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "استعراض تطوير منظومة النقل البحرى وإدارة الموانئ فى مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه بتطوير قطاع النقل البحرى لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وتجارى لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.