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السيسي يوجه بتطوير قطاع النقل البحرى لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وتجارى لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير قطاع النقل البحرى لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وتجارى لمصر، ولتعزيز التجارة المتبادلة مع العالم تعظيمًا لموقع مصر الجغرافى الفريد وما يربطها مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ورئيس شركة أمون للتوكيلات الملاحية".

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "استعراض تطوير منظومة النقل البحرى وإدارة الموانئ فى مصر.

 

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