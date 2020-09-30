الرئيس السيسي: ظاهرة تغير المناخ تمثل خطرا وثيق الصلة بالتنوع البيولوجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى كلمته أمام قمة التنوع البيولوجى ضمن أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ظاهرة تغير المناخ تمثل خطرا وثيق الصلة بالتنوع البيولوجى.

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