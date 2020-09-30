حصاد الوزارات.. الكهرباء تبدأ غدا تركيب عدادات كودية لمليون و800 ألف وحدة مخالفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.. رئيس الوزراء: نعمل على تطوير منظومة الجمارك بما يتفق مع المعايير الدولية الكهرباء تبدأ غدا تركيب العدادات الكودية لمليون و800 ألف وحدة مخالفة الصحة: تلقينا عروض من عدة شركات لإجراء تجارب إكلينيكية على لقاحات لكورونا التأمينات تعلن صرف معاشات أكتوبر غدا بجداول منتظمة لمنع التكدس الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ93.3% وزير الإسكان: البنك الدولي يشيد بالتحسينات المؤسسية لشركات المياه والصرف القوى العاملة: الدولة اتخذت إجراءات لاحتواء أزمة "كورونا" والحد من تأثيرها وزير الرى يتابع استعدادات أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده 18 أكتوبر المقبل Advertisements وزيرة البيئة تعلن اتخاذ مصر خطوات جادة للتخفيف من آثار تغير المناخ الأوقاف تواصل حملة تنظيف وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة.. صور التعليم العالى تعلن تسجيل 10 آلاف طالب وطالبة بتنسيق الشهادات المعادلة التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات غدا وزارة الهجرة تصدر عددًا خاصًا من مجلة "مصر معاك" فى عامها الخامس وزير الرى يبحث مع سفيرى مصر فى البوسنة وهولندا التعاون فى مجال إدارة المياه "التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أكتوبر غدا الزراعة تعلن ضبط 12 طن لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة خلال 6 أيام الأوقاف تعلن توزيع 866 ألف كيلو من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية إنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع..صور

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