شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث الكهرباء"يوضح لـتليفزيون الخليج 365: تفاصيل مهلة "العدادات الكودية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، تغطية خاصة لقرار وزارة الكهرباء بتمديد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر 2020، من إعداد محمد الحناوى وتقديم نسرين فؤاد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر 2020، بعدما تم تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020، وذلك لاتاحة الفرصة لجميع المواطنين التقدم بالطلبات.

وقال الدكتور أيمن حمزة ، المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 ، أن القرار يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشياً مع ما تم الإعلان عنه من إجراءات فى هذا الشأن، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التى تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وأوضح حمزة ، أن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 1.8 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

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وأوضح حمزة ، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سندا قانونيا لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب فى مصلحة المواطن و الدولة معا ، موضحا أن أن مشروع كبير مثل التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لابد أن يأخذ وقته و يمشى فى إجراءات عديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

وأشار حمزة ، لتليفزيون ”الخليج 365” ، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى فحص الطلبات المقدمة من المواطنين و التأكد من مطابقتها لشروط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع ، مشيرا إلى أنه لا توجد أى نية لدى الوزارة للتراجع عن استبدال نظام الممارسة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وأوضح حمزة ، إجراءات التقديم على العداد الكودى وإمكانية تقسيط قيمة العداد ، مشيرا إلى إمكانية تحديد الاستهلاك، مشيرا إلى أن العددادات القديمة سيتم تغييرها بالتدريج، لعدادات ذكية وكودية .