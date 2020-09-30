شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يصل إلى الخبر رقم 5 ملايين ويعاهد القراء على مواصلة الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى قراء الخليج 365 بوصول عدد الأخبار والتقارير الصحفية التى نشرها الموقع منذ إطلاقه قبل 12 عاما إلى 5 ملايين خبر وتحقيق. وهنأ القراء موقع ”الخليج 365”، على الوصول للخبر رقم 5 ملايين، لافتين أن ”الخليج 365” المصدر الإخبارى الأول والأهم بالنسبة لهم للتعرف على الأحداث المحلية والعالمية والرياضية. Advertisements

ويعاهد الخليج 365 القراء على مواصلة الطريق فى تقديم السبق الإخبارى والخدمات المعلوماتية والوسائط الإخبارية وبذل المزيد من الجهد والتطوير فى الشكل والمضمون، حتى نكون دائماً عند حسن الظن، على أمل أن ينال الخليج 365 دائما رضا جموع القراء.





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