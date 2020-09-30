شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مصر تفعل مبادئها لدمج التنوع البيولوجى لحماية الموارد وإيجاد فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر أطلقت مبادرة شاملة تهدف إلى دمج التنوع البيولوجى في القطاعات النوعية المختلفة، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين اتفاقيات "ريو" الثلاث المعنية بتغير المناخ والتنوع البيولوجى ومكافحة التصحر.

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أضاف الرئيس السيسى، في كلمة له بقمة التنوع البيولوجي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أنه تم العمل بجهد أيضا خلال الفترة الماضية مع مختلف الشركاء لدفع هذه المبادرة للأمام.

واستكمل الرئيس السيسى: "كما تقوم مصر بتفعيل مبادئها من خلال دمج التنوع البيولوجى في قطاعات المحميات الطبيعية والسياحة البيئية على سبيل المثال وكذلك في خططها التنموية لحماية تلك الموارد وإيجاد المزيد من فرص العمل، وفى مسار مكمل لهذا الجهد حرصت مصر على دعم جهود القارة الإفريقية في الحفاظ على التنوع البيولوجى".