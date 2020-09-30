شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وبعد.. تل العقارب نموذج جيد لجهود توفير سكن آمن وحياة كريمة للمصريين .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجاوز مصر الصعاب والتحديات بخطى ثابتة من أجل النهوض بمستوى حياة المواطن فى إطار توافر حياة آمنة وكريمة، ومن بين التحديات الأكثر صعوبة تطوير العشوائيات، حيث حملت الدولة المصرية على كاهلها عبء توفير سكن آمن لكل مواطن من أجل أجيال واعية ومتفوقة تكون مفيدة لنفسها ولوطنها.

وفى هذا الصدد، انطلقت أجهزة الدولة فى ماراثون تنفيذ مشروعات قومية لتطوير العشوائيات بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق هدف النهوض بحياة المواطن، ومن بين أبرز النماذج فى هذا الإطار تطوير حى تل العقارب، الذى أصبح اسمه بعد التطوير روضة السيدة، ويعد نموذجًا يفتخر به كل مصرى.

وعن مشروع تل العقارب، نشر المهندس إيهاب حنفي، منسق جهاز تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، مقطع فيديو للإنجاز الذى وصلت إليه عملية التطوير في حى روضة السيدة، معلقًا عليه، "الإعمار وعاء التنمية.. توفير حياة كريمة للمواطن المصري بديلاً للمناطق العشوائية غير الآمنة مع تصميم يعيد هيكلة القاهرة التاريخية وطراز معماري مميز.. صندوق تطوير المناطق العشوائية.. ضمان سكن أمن.. حياة كريمة".

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ويضم مشروع روضة السيدة 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 مترا.

وهناك 4 نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.

وتم تركيب بوابات بمداخل المشروع لمنع مرور السيارات من شوارع المشروع والسماح فقط لسيارات أصحاب المكان فقط بالمرور والانتظار داخله، كما أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا بالمشروع لمنع ظهور أى تجاوزات أو خروج عن القانون.