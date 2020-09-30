شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر حرصت دوما على استدامة النظم الأيكولوجية لحوض نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر حرصت دوما وما تزال على استدامة النظم الايكولوجية لحوض نهر النيل، ودعت إلى تعزيز التعاون العابر للحدود بين دولها كون المياه حجر الزاوية فى الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجى والطبيعة.

وأضاف السيسى خلال قمة التنوع البيولوجى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أن جائحة كورونا فرضت قيودا وتحديات جديدة أمام نجاح العمل الدولى، وعززت شعورنا بالمسؤولية المشتركة إزاء مستقبل هذا الكوكب ومصير الأجيال القادمة.