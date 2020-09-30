شكرا لقرائتكم خبر عن "دراسة آمنة".. خطة "الصحة" لمواجهة كورونا فى المدارس (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل خطتها لمواجهة عدوى فيروس كورونا بين طلاب المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق يوم 17 أكتوبر.

وتعتمد خطة وزارة الصحة، على الالتزام بالتباعد الاجتماعى والتطهير والتعقيم لجميع الأماكن والفصول الدراسية، والتهوية الجيدة تحسبًا لانتشار عدوى كورونا، وتهدف إلى العمل على رفع الوعي بين الطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية والحد من انتقال العدوى أثناء الأنشطة الدراسية مع الاكتشاف المبكر للإصابات والاستجابة السريعة لها من خلال نظام تتبع إلكتروني للإصابات يربط وزارة التربية والتعليم بالصحة، ويوفر كل البيانات عن الأشخاص وبيان ما إذا كان لهم أطفال بالمدرس من عدمه.

ويستعرض ”الخليج 365” أبرز إجراءات وزارة الصحة لعام دراسى آمن فيما يلى:

1. تشترط وزارة الصحة تهوية كامل الفصول والمكاتب والباصات.

2. تبدأ برامج التوعية من لحظة الدخول للمدرسة وأثناء الإذاعة.

3. مسح حراري لكل الطلاب قبل دخول المدارس وقبل صعود الحافلات.

4. منع التدخين بالمدرسة وتأمين مصادر المياه مع توفير أدوات التطهير.

5. يلتزم الطلاب بالتباعد البدني مع ارتداء الكمامات

6. لا يتم استخدام الكمامات للأطفال أقل من المرحلة الإعدادية أو عند صعوبة التنفس.

7. التباعد الجسدي في طابور الصباح بمسافة لا تقل عن مترين بين الطلاب

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8. حصر الغياب بين الطلاب والمدرسين وأطقم العمل المعاون بشكل يومي.

9. تحديد الغياب لأسباب صحية ويتم إبلاغ الإدارة بنسب الغياب.

10. جمع المخلفات مثل الكمامات والقفازات والتعامل معها كنفايات خطرة.

11. توفير مسارات لأولياء الأمور والزوار بهدف تقليل التزاحم.

12. تخصص المدرسة غرفا للعزل المؤقت حال الاشتباه بإصابة بكورونا.

13. يحظر تواجد الباعة أمام المدارس ويراعى ارتداء القفازات عند توزيع الوجبات المدرسية.



















