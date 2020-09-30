السياحة: 500 ألف جنيه لدعم أصحاب "الحناطير والفلايك" بالأقصر وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه من غرفة المنشآت الفندقية لمحافظتي الأقصر وأسوان مناصفة بين المحافظتين لدعم النقل البطيء (أصحاب الحناطير والفلايك).

وبحسب بيان اليوم، يتم تخصيص المبلغ في محافظة الأقصر لدعم أصحاب الحناطير والدواب، أما في محافظة أسوان سيتم توجيه الدعم لأصحاب الحناطير والدواب والفلايك أيضا.

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ووجه وزير السياحة، الشكر للغرفة على هذا على المقترح الذي تقدم به ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بشأن هذا الدعم، مناشدا القطاع الخاص بالعمل على المشاركة بصورة أكبر في الحملات الترويجية والتنشيطية وحملات التسويق لمصر بالداخل والخارج.

وأكد ماجد فوزي خلال الاجتماع، على أن مجلس إدارة الغرفة يسعى من خلال هذا المقترح إلى توفير الرعاية البيطرية والمواد الغذائية للدواب، بجانب رفع كفاءة الحناطير، وذلك من واقع المسئولية المجتمعية للغرفة.

وأضاف فوزي، أنه سيتم التنسيق مع محافظتي الأقصر وأسوان لتنظيم وإعادة هيكلة خدمة الحنطور لتظهر بصورة حضارية ولائقة للسائح؛ خاصة في ظل استئناف السياحة الثقافية منذ أول سبتمبر الجاري.​