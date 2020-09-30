السيسي يطلع على مخطط المشروع العالمي "مرابط مصر" لإنتاج الخيل الأصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على مخطط المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية وانتاج الخيل العربي المصري الأصيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس هيئة الإمداد والتموين، ومدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، بمشاركة رجال أعمال متخصصين في مجال تربية وإنتاج الخيل العربي المصري.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة وإحياء أنشطتها المصاحبة.

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واطلع الرئيس السيسي على مخطط المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقاً للمعايير الدولية وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وبالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.

ووجه الرئيس السيسي، أن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم.

كما وجه بأن يتم دراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التي باتت تمتلكها مصر مؤخراً من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات، وكذلك تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.