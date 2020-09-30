غدا.. محافظ القاهرة يشهد توزيع 2000 شنطة مدرسية على الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدا الخميس، توزيع 2000 شنطة مدرسية للأسر الأولى بالرعاية في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية وذلك في تمام الساعة 11 صباحا بحديقة الفسطاط.

وبحسب بيان لمحافظة القاهرة، يعقب ذلك تفقده للشوادر المتحركة التي أقامتها المحافظة لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بروضة السيدة زينب.

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