محافظ القاهرة يشيد بأداء سكرتير عام مساعد العاصمة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التحية لمصطفى عبدالعزيز، السكرتير المساعد السابق للمحافظة، مشيدًا بأدائه وحرصه على عمله خلال فترة توليه المنصب.

وقدم المحافظ، التهنئة للواء إبراهيم عوض، بمناسبة تعيينه سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة القاهرة متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارًا بتعيين اللواء إبراهيم عوض سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة القاهرة.

واللواء إبراهيم عوض هو المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة وكان يشغل منصب مدير عام خدمة المواطنين والمشرف على الإدارة العامة للمتابعة الميدانية.