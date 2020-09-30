محافظة الجيزة تتكفل بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن إطلاق مبادرة لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك في إطار دعم كافة الفئات الأولى بالرعاية خاصة الطلاب.

ووجه محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم، الإدارات التعليمية بالمحافظة بعمل حصر شامل بأسماء الطلبة غير قادرين على تسديد المصروفات المدرسية بعد إرفاق المستندات والأبحاث الخاصة بكل طالب التي تدل على عدم قدرة الطالب على دفع المصروفات الدراسية لكي تتكفل المحافظة بدفع كافة المصروفات لهؤلاء الطلاب.

وأشار راشد، إلى أن القرار يأتي من منطلق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين محدودي الدخل وخاصة أمام الطلاب لأداء مقرراتهم الدراسية على أكمل وجه دون أي مشكلات، مشدداً على حظر الإعلان عن أسماء أي طالب من هؤلاء الطلاب حرصاً على مشاعرهم.​