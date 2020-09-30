توجيه جديد من محافظ القاهرة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في المراكز التكنولوجية والأماكن التي يتم فيها تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم، مشددا على قبول كافة الطلبات وعدم رفض أي طلب مشيرا إلى أن اللجنة هي المسؤولة عن البت في تلك الطلبات بعد مراجعتها.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم، أنه تم زيادة عدد العاملين في تلك المراكز للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إثابة العاملين تقديرًا لمجهوداتهم.

Advertisements

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتواصل مع المجتمع المدني لتطوير واجهات العمارات بالشكل اللائق مؤكدًا أنه من غير اللائق صرف كل هذه المبالغ على تطوير القاهرة ولا يوجد تطوير لواجهات العقارات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة بدأت الاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقبل، حيث يوجد بالعاصمة أكثر من 7 ملايين ناخب موزعين على 652 مركزًا انتخابيًا و1659 لجنة فرعية، مؤكدًا على وقوف المحافظة بكافة أجهزتها على الحياد مع جميع المرشحين وعلى مسافة واحدة من الجميع.

​