برلماني: إشادة صندوق النقد بإجراءات مواجهة كورونا دليل على نجاح سياسات الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد إنما هو دليل قاطع على نجاح سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في مواجهة جائحة كورونا.

وقال "أبوجاد"، في بيان له، اليوم إن نجاح مصر في مواجهة فيروس كورونا وإشادة صندوق النقد الدولي بهذا النجاح لم يأت من فراغ وإنما من خلال النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتي كان بطلها الحقيقي الشعب المصري العظيم بشهادة الرئيس السيسي الذي وجه كل الشكر للشعب المصري لتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي.

وناشد النائب حسين أبوجاد، المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية الحرص الكامل والحقيقي على الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مطالبا الأجهزة التنفيذية بالاستمرار في تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بمخالفة البعض وعدم ارتداء الكمامات خاصة داخل التجمعات الكبيرة وداخل مختلف وسائل المواصلات بصفة عامة وداخل مترو الأنفاق والسكك الحديدية بصفة خاصة.

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