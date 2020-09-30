داخل مخبأ سري.. ضبط عقاقير مُخدرة وأسلحة نارية داخل سيارة بالطريق الصحراوي الغربي-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيدو يبرز جهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في استهداف حائزي الأسلحة والمواد المخدرة بالمنيا. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وقوات الأمن المركزي، ومديرية أمن المنيا، من ضبط 21 بندقية خرطوش، بندقية آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و15500 قرص مخدر، و2 هاتف محمول) بحوزة (عامل زراعي، حاصل على دبلوم – مقيمان بمحافظة المنيا – لهما معلومات جنائية)، حال استقلالهما سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، داخل مخبأ سري بالسيارة أعد خصيصاً لأغراض التهريب. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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