أخبار مصر | عاجل.. السيسي يوجه بتطوير قطاع النقل البحري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يوجه بتطوير قطاع النقل البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسيْ اجتمع مع رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ورئيس شركة أمون للتوكيلات الملاحية.

وتناول الاجتماع استعراض تطوير منظومة النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر.

ووجه الرئيس بتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري لمصر، ولتعزيز التجارة المتبادلة مع العالم تعظيماً لموقع مصر الجغرافي الفريد وما يربطها مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة.