أخبار مصر | بمشاركة النقابة العامة.. "أطباء بنى سويف" تقيم احتفالية لتكريم أعضائها وأسر الشهداء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بمشاركة النقابة العامة.. "أطباء بنى سويف" تقيم احتفالية لتكريم أعضائها وأسر الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نقابة الاطباء الفرعية ببني سويف امس الثلاثاء احتفالية لتكريم الأطباء وأسر شهداء الأطباء فى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا ، وذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف والاستاذة الدكتورة نجوى الشافعى وكيل النقابة العامة لأطباء مصر والدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بنى سويف وأ.د شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ومجموعة من أعضاء النقابة العامة وهم الأستاذ الدكتور محمد سلامة والدكتورة أيمان سلامة والدكتور عماد سمير وبعض أعضاء مجلس نقابة الفيوم والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحى بالمحافظة وأعضاء النقابة وأسر وأهالى شهداء الأطباء ومديرى المستشفيات العامة والمركزية.

وفى كلمته أعرب محافظ بنى سويف عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية التى تعتبر من نوع خاص لتكريم أطباء مصر الذين جسدوا ملحمة وطنية وحملوا على عاتقهم رسالة نبيلة وسطروا بطولات حقيقية، منذ أن ظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد فى مصر، حيث كانوا ومازالوا فى الصفوف الأولى فى مواجهة المرض، قائلا (أطباء مصر ضربوا أروع الأمثلة فى الجسارة والوطنية).

كما أعربت الدكتورة نجوى الشافعى وكيلة النقابة العامة لأطباء مصر عن تقديرها وامتنانها للمجهودات والدور الكبير الذى يقوم به أطباء مصر واصفة إياهم بالجنود المجهولين، الذى أعطوا من وقتهم وجهدهم وعلمهم قبل أزمة كورونا وأثنائها وسيواصلون العطاء والبذل بعد انتهاء الأزمة، مشيرة إلى التقدير والعرفان الذى يحظون به فى نفوس وقلوب المصريين كافة من المواطنين والتنفيذيين والقيادة السياسية، الذى يكنون كل تقدير واحترام لرسالة الطب والأطباء الذين وقفوا فى مقدمة الصفوف الأولى لمواجهة الأزمة مضحين براحتهم وراحة أسرهم وذويهم فى سيبل دفع الأذى والمرضى عن أبناء وطنهم الحبيب مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بنى سويف عن تقديره لدعم المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم فى تنظيم هذه الاحتفالية وتوجيهاته بتقديم التيسيرات اللازمة لتخرج بالشكل الذى يليق بقدر ومنزلة شهداء الأطباء وتقديرا لما قدموه من واجب وتضحيات قبل إصابتهم بالفيروس، لتخلد أسمائهم فى سجل النماذج المشرفة فى مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن بطولات الاطباء بكافة المستشفيات ستسجل بأحرف من نور، لتظل مثار فخر وإعزاز لدى أبنائهم وذويهم من بعدهم.

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وقال د محمد سلامة عضو النقابة العامة: شاركنا فى حفل تكريم الأطباء وأسر الشهداء تقديرا لما قدموه وطبقًا لكلام السيد المحافظ فقد وصل عدد الشهداء فى محافظة بنى سويف وحدها 10 شهداء بالإضافة الى 800 طبيب مصاب وكان قرار رئيس جامعة بنى سويف بإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات الجامعة قرار صائب وكذلك أطلاق أسماء الشهداء على المنشآت الصحية.

وعقبت د ايمان سلامة مقررة اللجنة الاجتماعية بالعامة قائلة:أن النقابة العامة والفرعيات جميعًا على قدم وساق من أجل تضميد جراح أسرالشهداء معنويًا وماديًا فما قدموه من تضحيات لايمكن اغفاله واللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة أنشأت صندوق دعم أسر شهداء الأطباء لمزيد من الدعم لهم.

وأضاف د عماد سمير عضو المجلس: ان تكريم 10 أسر من أسر زملائنا الشهداء ضحايا كورونا فى حفل نقابة بنى سويف هو تكريم مستحق وتقدير لما قدمته هذه الأسر من أبطال لم ينسحبوا أو يتراجعوا من المعركة خشية الموت.