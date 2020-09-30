مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حكم غير متوقع بشأن محمد رمضان في قضية الطيار الموقوف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حكم غير متوقع بشأن محمد رمضان في قضية الطيار الموقوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

قرارات هامة من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف

عقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الاعلى، الجمعية العمومية للمحكمة بحضور عدد كبير من القضاة والمستشار محمد رمزي المحام العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ممثلا للنيابة العامة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



غدًا.. نظر دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم ٥٦١٨٣ وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة غدًا الخميس. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



الحبس 6 سنوات والغرامة لـ شيري هانم ونجلتها

قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة القاضية مروة هشام بركات، منذ قليل، بمعاقبة المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميا باسم "شيري هانم وبنتها زمردة" بالحبس 6 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنضف". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



افتتاح نقطة شرطة جزيرة الوراق الجديدة

افتتحت مديرية أمن الجيزة، نقطة شرطة "جزيرة الوراق الجديدة"، في إطار الجهود المبذولة لإستعادة الأمن علي الجزيرة وتوفير الأمن لمواطنيها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

ماس كهربائي وراء حريق شقة المطرية

كشفت المعاينة الأولية لحريق شقة سكنية في منطقة المطرية عن نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي في جهاز "التكييف". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



إلغاء حبس مجدي عبدالغني في قضية الميراث.. وتغريمه 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من كابتن مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



لفسخ الخطوبة.. حبس شاب لاتهامه في الشروع بقتل خطيبته بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس شاب، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه في الشروع في قتل خطيبه في الشارع، لرغبتها في الانفصال عنه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ومن الحب ما قتل.. 4 قصص ترصد أبشع نهايات العلاقات العاطفية

ومن الحب ما قتل".. جملة بسيطة الكلمات، صادمة المعنى، خاصة عندما يكون الحب سلاحا ذي حدين، فإما ينتصر بالزواج أو ينتهي بالقتل، ولكن.. كيف ذلك؟!، هذا يحدث عندما يتحول الحب للغضب الكبير داخل أحد الأطراف مع رغبة في الانتقام. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

