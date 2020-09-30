مصر | "خليها تنظف" تتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة التحرش بفتاة أجنبية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر "خليها تنظف" تتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة التحرش بفتاة أجنبية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار اشرف فرحات المحامى بالنقض ومؤسس حملة "خليها تنظف" ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي عقب تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الشباب بمضايقة فتاة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر.. ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة.. على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال البحث والتحرى وفحص الكاميرات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناه مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص )..

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم جميعًا وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر) وبمناقشتها إتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.