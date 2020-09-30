مصر | القبض على 6 تحرشوا بفتاة أجنبية في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على 6 تحرشوا بفتاة أجنبية في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناه مرتكبي الواقعة (6 أشخاص) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم جميعًا وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديد المجني عليها (مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر) وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.