مصر | سمير صبري يتنازل عن بلاغه ضد هشام حطب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:12 مساءً - انت الان تقراء خبر سمير صبري يتنازل عن بلاغه ضد هشام حطب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا التماس للنائب العام المستشار حمادة الصاوي للتنازل عن البلاغ المقدم منه ضد المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد أن ثبت كذب وتزوير رئيس نادي الزمالك فيما أسنده إليه.

وقال صبري إنه تقدم البلاغ رقم 6881 لسنة 2020 عرائض نائب عام الي النائب العام ضد كلًا من رئيس نادي الزمالك والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وضد مرتضى منصور لسماع أقوال هشام حطب بشأن ما أسنده إليه عبر إحدى القنوات الفضائية.

وأضاف فقد صدر بيان من اللجنة الأولمبية ردًا علي ما نسبه مرتضى منصور للمهندس هشام حطب جاء فيه: (( بالنسبة لما أبداه رئيس النادي المذكور من نسبة خطاب غير صحيح شكلًا ومتنًا زعم فيه أن المهندس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خاطب من خلال الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة الأولمبية الدولية وضمنه عبارات في غير صالح الدولة المصرية وتضر بمصلحتها.

حيث لوح رئيس النادي المذكور تقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب فأن ما ذهب إليه المذكور لا أساس له من الصحة حيث تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا وأمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه فضلًا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأولمبية المصرية وكافة الأختام التي تستخدمها اللجنة في المحررات الرسمية والتي ترسلها إلي الجهات المختلفة.

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كما تم فحص نوعية الأوراق التي تستخدم في هذه المحررات وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلًا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التي يدعي رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأولمبية كما ثبت للجنة الفحص الفني أن الأوراق التي تستخدمها اللجنة الأولمبية تختلف تمامًا عن حجم ووزن الورقة التي تضمنت الخطاب المضروب بالإضافة إلي عدم وجود أي خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت في هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلي باللجنة الأولمبية.

الأمر الذي يتضح معه بصورة واضحة وضوحًا لا لبس فيه افتراء وإدعاء رئيس نادي الزمالك ومخالفته لصحيح الواقع القانوني وأن رئيس النادي المذكور لا يبغى من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد والإساءة لرموز مصر الرياضية وفي مقدمتها دكتور حسن مصطفي وبالنسبة لما أبداه رئيس النادي المذكور في مداخلاته التليفزيونية المشار إليها من أنها انطلاقًا من حبه للدولة وجيشها وشرطتها والسيد رئيس الجمهورية.

فإنه سيقدم هذا البلاغ بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية التي زعم نسبتها إلي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية )) وعلى ذلك وبعد أن ثبت كذب وافتراء رئيس نادي الزمالك وتلفيقه لواقعة هذا الخطاب وتزويره لأختام اللجنة الأولمبية.

فأقر صبري بتنازله عن مخاصمة السيد المهندس هشام حطب حرصًا على وقت النيابة العامة ويتمسك ببلاغه ضد المدعو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متهمًا إياه بالبلاغ الكاذب والتزوير في محررات وأختام اللجنة الأولمبية والتطاول علي كل أجهزة الدولة بما فيها السيد رئيس الجمهورية ونسبته هذه الجرائم إلي المهندس هشام حطب وعلى ذلك التمس صبري ضم هذا التنازل للبلاغ المقدم منه.