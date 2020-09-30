شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد من أجل المتوسط» يطلق برنامجا لتعزيز العمالة لتحسين وضع الفئات الأكثر ضعفًا بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط، عن إطلاق برنامج للمنح بغية الاستجابة للتبعات الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يهدف إلى تحسين وضع العمل للفئات الأكثر ضعفًا في المنطقة.

ويمكن للمنظمات غير الربحية التقدم بطلب للحصول على تمويل يتراوح من 100000 إلى 300000 يورو، بحيث تشمل المشاريع المؤهلة دولةً واحدةً على الأقل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقع ضمن منطقة الاتحاد من أجل المتوسط.

وأوضح الاتحاد أن برنامج منح الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز العمالة سيمكّن المواطنين في المنطقة، وخاصةً من دول جنوب وشرق البحر المتوسط، من تخفيف شدة التحديات التي يواجهها سوق العمل بعد تفشي فيروس «كوفيد-19»، مضيفا أن الأشخاص الأكثر عرضةً بالفعل للصدمات الاقتصادية وقيود الحركة، مثل العمال غير النظاميين، والعمال ذوي الياقات الزرقاء، والشباب والنساء قد تأثروا بشكل خاص. ولذلك، فهذه الفئات هي الفئات المستهدفة الأساسية.

يعكس برنامج المنح تصميم الاتحاد من أجل المتوسط على الاستجابة للأزمة الاقتصادية على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي، وذلك من خلال تحسين وضع العمل للمواطنين، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية لرواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. يحظى برنامج المنح بدعم منظمة التعاون الإنمائي الألمانية، نيابةً عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا.