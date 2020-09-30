شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تدعو المواطنين للإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي.. 4 طرق للإبلاغ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين للإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أنها في مصلحة المواطن قبل الدولة لضمان الحصول على خدمة مميزة وبأعلى جودة وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية والماس الكهربائى.
ولكن ما هي طرق الابلاغ عن سرقات التيار الكهربائي؟؟
1-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.
2-الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser
وملء البيانات الآتية:-
أ- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.
ب- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.
ت- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.
ث- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، «سكنية أم صناعية أم تجارية».
ج- ادخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.
3- ارسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
4- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
103,079
-
تعافي
96,094
-
وفيات
5,914
كانت هذه تفاصيل خبر «الكهرباء» تدعو المواطنين للإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي.. 4 طرق للإبلاغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.