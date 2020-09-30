شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تدعو المواطنين للإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي.. 4 طرق للإبلاغ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين للإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أنها في مصلحة المواطن قبل الدولة لضمان الحصول على خدمة مميزة وبأعلى جودة وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية والماس الكهربائى.

ولكن ما هي طرق الابلاغ عن سرقات التيار الكهربائي؟؟

1-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

2-الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser

وملء البيانات الآتية:-

أ‌- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

ب‌- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

ت‌- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

ث‌- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، «سكنية أم صناعية أم تجارية».

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ج‌- ادخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

3- ارسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

[email protected]

4- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.