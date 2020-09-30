شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة ويهنئهم بنجاحهم في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، أعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة، لتهنئتهم بنجاحهم في انتخابات مجلس الشيوخ وحصولهم على ثقة المواطن، لاستكمال مؤسسات الدولة والمضي قدما نحو تحقيق المزيد من الأمن الاستقرار.

وأكد المحافظ أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للتشريع، ويتكامل دوره مع مجلس النواب لإثراء الحياة السياسية في مصر، مؤكداً على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونيل رضاهم.

وقال المحافظ إن الشرقية استطاعت أن تظهر بمظهر مشرف خلال الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتصدرت محافظات الجمهورية في نسب التصويت والإقبال على صناديق الإقتراع، وممارسة كل مواطن شرقاوي لحقه الدستوري والقانوني.

من جانبهم، ثمن أعضاء مجلس الشيوخ مجهودات محافظ الشرقية، وأعضاء الجهاز التنفيذي داخل المحافظة، في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين من أبناء المحافظة، مؤكدين تعاونهم الكامل مع الجهاز التنفيذي لحل كافة المشاكل التي تعاني منها المحافظة.

قدم أعضاء مجلس الشيوخ الشكر لكل مواطن شرقاوي حرص على ممارسة حقه الدستوري والقانوني، وتوجه لصندوق الاقتراع لاختيار من يريده بحرية، لترسيخ مباديء الديمقراطية وإعلاء دولة القانون.

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