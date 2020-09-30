شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمانية المصرية الصينية» تهنئ بكين بالذكرى الـ71 لتأسيس جمهورية الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل النائب محمد فرج عامر، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية، برقية تهنئة لدولة الصين قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين في مختلف المجالات.

وقال «عامر»، في بيان أصدره اليوم، أن العلاقات بين مصر والصين، نموذجا في العلاقات الدولية القائمة على الصداقة وتحقيق المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن مصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق والتي أطلقتها الصين لدعم التعاون الدولي لما يمثل مصلحة مشتركة بين البلدين، إضافة إلى ان منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، تعتبر نموذجا رائعا للتعاون بين الجانبين.

وأشار رئيس «البرلمانية المصرية الصينية» إلى حرص مصر والصين على مواصلة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية، وتحقيق مزيد من التطلعات المشتركة في التنمية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.