شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد العمل في مشروع إعادة تأهيل مخر السيل بسنور استعدادا للأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل بتكلفة 18 مليون جنيه، وذلك ضمن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء، خاصة وأن مخر السيل قد تعرض في مارس الماضي لسيول وأمطار لم تشهدها المحافظة منذ عقود،أدت إلى انهيار جسر المخر ترتبت عليه خسائر وتلفيات في الزراعات المجاورة ،و غرق عدد من منازل بقرية سنور القديمة، والذي استلزم العديد من إجراءات الطوارئ والإغاثة

وخلال الزيارة تفقد المحافظ جانبي المخر واستمع للموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز التي وصلت إلى مراحل متقدمة وتسير بشكل جيد جدا، متابعا أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كم،حيث شدد المحافظ على أهمية الانتهاء من المشروع لضمان عدم تكرار ما حدث بالموسم الماضي، مطالبا بضرورة رفع تقارير يومية بأية معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتذليلها، مشيرًا إلى أنه تكليفاته لأجهزة المحافظة المعنية بمتابعة المشروع على مدار اليوم

كما ناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لخطة قطاع الري استعدادا لموسم السيول والتي تتضمن مراجعة جميع المخرات والبالغ عددها 7 مخرات (بياض العرب،وادي غراب،وادي فقيرة ،وغياضة الشرقية، أبوصالح، طما فيوم بجانب مخر سنور ) وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها،والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها مشيراً إلى توجيهاته بتشكيل لجان من الري وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، لمتابعة حالتها والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم سقوط الأمطار وتقوية الجسور للمناطق المتضررة ومراجعة الحالة الفنية للعربات والمعدات المخصصة للكسح وسحب المياه

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عبدالفتاح الباز، وكيل وزارة الري، والعميد وليد البيلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.