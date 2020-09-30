شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُكرّم أوائل «الثانوية العامة والفنية والأزهرية والإعدادية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، والبالغ عددهم 10 ضمن 189 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مديري المدارس والمعلمين المتميزين بالتعليم العام والأزهر، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير، تحفيزاً لهم على مواصلة التفوق وتحقيق النجاح للمشاركة في بناء الوطن وتقدمه.

وقدم «غراب» خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، الأربعاء، التهنئة للطلاب المكرمين، قائلًا: «إننا فخورين بكم فأنتم نماذج مشرفة استطاعت أن تتغلب على كافة الصعاب التي واجهت العام الدراسي الماضي، واستطعتم التفوق والتميز في ظل ظروف صعبة ألمت بالعالم بانتشار فيروس كورونا، فكنتم على قدر المسئولية وتحملتم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، لاستكمال العام الدراسي حرصاً على مستقبلكم».

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين في الشهادات العامة والأزهرية، للاحتفال بهم وتكريمهم تقديراً لما قدموه خلال فترة دراستهم، وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة.

كما حرص المحافظ على مشاركة أوائل الشهادات العامة بمختلف الإدارات التعليمية، تكريمهم بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية مقدمة من المحافظة، بحضور مديري الإدارات التعليمية وأولياء أمورهم، وذلك بمقار الإدارات التعليمية التابعين لها، وذلك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، مقدماً لهم التهنئة متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق.