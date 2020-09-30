شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تبدأ أعمال رصف محاور مرورية وطرق بـ 5 مناطق كبرى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارية، على مستوى الأحياء، والمراكز، والمدن، بالمحافظة، للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل، وفقا للجدول الزمنى المحدد لها .

وأشار المحافظ، أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير للعديد من المحاور المرورية لتحقيق السيولة المرورية، والتسهيل على المواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة، والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات، للتأكد من تنفيذها، وفقا لأعلى المعايير.

وأشار المحافظ، إلى أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بطريق ترعة الزمر بالكوم الأحمر، بمركز ومدينة أوسيم، وذلك بطول 2 كم تقريبا، ضمن خطة رصف الطرق المعيبة بالمركز، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة.

وأضاف راشد، أنه جاري رصف طريق محطة أبوغالب، بطول٢ كم، وبعرض ٧ متر إضافة إلى متابعة أعمال رصف طريق مدخل أبوغالب بطول١٧٥٠ متر، وبعرض ١٠ متر، حيث تم وضع الطبقة الاسفلتية الأولى، وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر ،كما تم استكمال رصف طريق «البريد» بطول ٣٥٠م تقريبا، وبعرض ٦ متر، بمركز الواحات البحرية، ويعد إحدى الطرق الحيوية بالمركز. لافتا إلى أنه تم متابعة أعمال الرصف بمدينة الحوامدية، والبدء بشارع سمير صادق، من منطقة مستودع الأنابيب إلى تقاطع شارع سعد زغلول، حيث تم وضع طبقة السن، استعدادا لأعمال الرصف.

وتابع راشد، أنه تم البدء في رصف ش ٢ بمدينة التحرير، ورفع كفاءة الطريق، وترميم المناطق المعيبة، بطبقة الرصف، بشارع نصوح بحى شمال الجيزة، كما تم البدء في أعمال رصف شارع المنشية من ميدان الساعة إلى الدائري بحى الهرم بالاضافة إلى استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بالمناطق الغير مخططة بالحى، وشملت متفرعات شارع كعبيش والمنصورية فيصل ومتفرعات شارع المجزر الآلي من اللبيني هرم، وتطوير ووضع طبقة الأسفلت بشارع همدان، بجوار السوبر جيت، من شارع مراد بحي جنوب الجيزة، مشيرا إلى أنه تم تجريد الأتربة ورفع المخلفات وتعديل الأرصفة المتعدية، على خط التنظيم، بشارع بسام الشريف، من شارع سلامة الراضي، وحتي شارع سيد أبوالخير، من شارع الهرم بحى العمرانية، تمهيدا لرصف الشارع.

أعمال رصف محاور مرورية بأوسيم ومنشأة القناطر والواحات والحوامدية والهرم

أعمال رصف محاور مرورية بأوسيم ومنشأة القناطر والواحات والحوامدية والهرم

أعمال رصف محاور مرورية بأوسيم ومنشأة القناطر والواحات والحوامدية والهرم

أعمال رصف محاور مرورية بأوسيم ومنشأة القناطر والواحات والحوامدية والهرم

أعمال رصف محاور مرورية بأوسيم ومنشأة القناطر والواحات والحوامدية والهرم

أعمال رصف محاور مرورية بأوسيم ومنشأة القناطر والواحات والحوامدية والهرم

أعمال رصف محاور مرورية بأوسيم ومنشأة القناطر والواحات والحوامدية والهرم

أعمال رصف محاور مرورية بأوسيم ومنشأة القناطر والواحات والحوامدية والهرم