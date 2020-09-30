شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية المستدامة بمطروح يكرم الطلبة والخريجين المشاركين بدورات شتلات المراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، صباح اليوم الأربعاء، بمقر مركز التدريب بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية والمهندس عبدالحميد إسرافيل مدير وحدة بحوث المراعي، وعلي عبدالحكم مدير مركز تدريب الطلبة والخريجين المشاركين بدورة إنتاج شتلات المراعي.

قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن المركز نظم خلال الفترة الحالية دورة لإنتاج عدد يصل إلى 40 ألف شتلة من شتلات المراعي الطبيعية مثل الحلاب والاكسيا والبرسيم الشجيري بمشاركة عدد24 متدرب ومتدربه من كلية الزراعة الصحراوية وشباب الخريجين لمعرفة كيفية إنتاج الشتلات وطرق المعاملات التي تتم خلال زراعة البذور.

من جانب آخر قال المهندس عبدالحميد إسرافيل مدير وحدة المراعي، إن هذه الدورات هي لدعم الشباب سواء من الجامعات أو الشباب الخريجين بمحافظة مطروح لمعرفة كيفية إنتاج مثل هذه الشتلات الطبيعية تحت نظام البيوت المحمية، وذلك بمزرعة مركز البحوث التطبيقية بطريق القصر بمشاركة مسؤولي وأخصائي وحدة المراعي بمركز البحوث التطبيقية.

وأوضح «أسرافيل»: «إن الدورة تعرف الطلبة من خلالها على كيفية عمل خلطة تربة الشتلات داخل الصواني الفوم، بالإضافة إلى معاملة البذور للحصول على أكبر ناتج من الإنبات من خلال المعاملة بالأحماض والماء المغلي مع الماء البارد.

وأشار مدير وحدة المراعي أن الدورة تضمنت كيفية التعامل مع الشتلات من بداية الإنبات إلى مرحلة الزراعة في الأرض المستديمة مع معرفة طرق التغذية على الشجيرات سوء رعي مباشر أو حش الإنتاج من الشتلات وتقديمها كعلف لمواشي .

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