شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يشكر «لطفي» بعد 3 سنوات من تركه منصبه (تعرف على السبب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الشكر للدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة السابق، بعد 3 سنوات من تركه منصبه في رئاسة الجامعة على مجهوداته الرائدة في إنشاء واستحداث كليات لأول مرة على المستوى المحلي والعربي، حيث أصبحت جامعة بني سويف نموذجًا رائدًا ومتفردا يحتذي به في الجامعات المصرية الأخرى.

جاء ذلك خلال ترأس «منصور» مجلس الجامعة بجلسته رقم 188، الأربعاء، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس .

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وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن خطة وجدول عمل منظم لتفقد كليات الجامعة للوقوف على الاستعدادات التي قامت بها كل كلية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الهدف من التفقد هو متابعة كل ما يخص العملية التعليمية من إعداد الخطط الدراسية وصيانة المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية

وأضاف أنه من المقرر تفقد كليتي علوم الأرض، والعلوم، الأحد، وكليتي السياسة والاقتصاد، والدراسات العليا للعلوم المتقدمة يوم الإثنين، وكليات الصيدلة والتربية والسياحة والفنادق يوم الثلاثاء، وكليات الهندسة والألسن والخدمة الاجتماعية التنموية وذلك لمتابعة الاداء الوظيفي للكيان الإداري ومقابلة أعضاء هيئة التدريس للاستماع لمقترحاتهم وتصوراتهم لتطوير منظومة العملية التعليمية.

كما شدد الدكتور منصور خلال الجلسة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الجميع واستمرار الجامعة في تطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت، ومراعاة عوامل السلامة والصحة المهنية والالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول إلى حرم الجامعة.